Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - Verursacher flüchtet

Nr. 0094

Nachdem ein bislang unbekannter Autofahrer heute früh einen Verkehrsunfall in Prenzlauer Berg verursacht hatte, bei dem eine Frau und ein Mann verletzt worden waren, flüchtete er mit seinem ebenfalls noch unbekannten Beifahrer vom Unfallort.

Laut Zeugenaussagen fuhr der Mann gegen 3.10 Uhr mit hoher Geschwindigkeit die Wisbyer Straße in Richtung Bornholmer Straße entlang. An der Kreuzung zur Bornholmer Straße und Schönhauser Allee unterhalb des U-Bahnviadukts missachtete er das rote Ampellicht und fuhr einem dort wartenden Mercedes auf. Der Mercedes eines 45-Jährigen wurde dabei mehrere Meter weit geschleudert. Der unbekannte Fahrer sei dann aus seinem Wagen gestiegen und soll das Bewusstsein verloren haben. Als er wieder zu sich kam, sei er mit seinem Beifahrer zu Fuß in die Schönhauser Allee geflüchtet. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mercedes-Fahrer und seine 25-jährige Beifahrerin mit Verletzungen am Kopf und am Oberkörper in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Ebenso alarmierte Polizeikräfte sperrten für die Dauer der Unfallaufnahme die Schönhauser Allee in Richtung Stadtmitte. Auch der Tramverkehr war von den Verkehrsmaßnahmen betroffen. Alle Sperrungen wurden gegen 5.15 Uhr wieder aufgehoben. Die andauernden Ermittlungen, insbesondere die Fahndung nach den geflüchteten Männern, übernahm das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).