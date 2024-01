Fußgängerin von Auto erfasst

Nr. 0092

Bei einem Verkehrsunfall in Wedding erlitt in der vergangenen Nacht eine Fußgängerin erhebliche Verletzungen. Die 26-Jährige soll nach ersten Erkenntnissen gegen 23.20 Uhr die Schulstraße überquert und dabei mutmaßlich nicht auf den Verkehr geachtet haben. Ein 21-Jähriger, der mit seinem Wagen in der linken Fahrspur in Richtung Müllerstraße unterwegs gewesen sein soll, erfasste mit seinem Auto die Frau. Zwei außer Dienst befindliche Polizeiangehörige führten bei der bewusstlosen 26-Jährigen eine Erstversorgung durch, bis alarmierte Rettungskräfte am Unfallort eintrafen und die medizinische Versorgung übernahmen. Sie brachten die Frau anschließend mit Kopf- und Armverletzungen zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.