Auseinandersetzung auf Bahnsteig

Nr. 0089

In der vergangenen Nacht wurden drei junge Männer in Mitte nach einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen kam es gegen Mitternacht auf dem Bahnsteig der Linie U8 im U-Bahnhof Alexanderplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mindestens fünf Männern im Alter zwischen 22 und 25 Jahren. Zwei Gruppen sollen zunächst in verbale Streitigkeiten verwickelt gewesen sein. Im weiteren Verlauf des Streits sollen die mutmaßlichen Täter mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen haben, Glasflaschen geworfen und diese auch für Schläge genutzt haben. Alarmierte Einsatzkräfte konnten fünf Beteiligte am Einsatzort antreffen. Die Identitäten der jungen Männer wurden in einer Polizeidienststelle festgestellt. Rettungskräfte brachten einen 24 und 25 Jahre alten Verletzten mit Schnittwunden an Händen und Armen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Zudem erlitt ein 22-Jähriger Verletzungen am Kopf, die von Rettungskräften am Ort versorgt wurden. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernimmt die weiteren Ermittlungen.