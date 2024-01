Auseinandersetzung in Lokal

Nr. 0088

Bei einer Auseinandersetzung in einem Lokal in Kreuzberg wurden heute früh zwei Männer verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen saßen ein 45-Jähriger und ein 42-Jähriger gegen 3.20 Uhr gemeinsam mit einer 45-Jährigen in der Kneipe in der Schlesischen Straße. Ein Unbekannter trat an das Trio heran und suchte das Gespräch mit der Frau, welches sie sich verbat. Als der Mann der Aufforderung nicht nachkam, kam es zunächst zu einem Streitgespräch mit den zwei Männern. Der Unbekannte zog dann ein Messer hervor und verletzte die beiden 45- und 42-Jährigen. Dabei erlitt der Ältere eine Stichverletzung am Nacken, der Jüngere Schnittverletzungen im Gesicht und an der Hand. Anschließend flüchtete der Angreifer in unbekannte Richtung. Eine Absuche der Umgebung durch alarmierte Einsatzkräfte blieb erfolglos. Der 45-Jährige ließ seine Verletzung vom ebenfalls verständigten Rettungsdienst im Lokal behandeln, während sein Bekannter zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus kam. Die Frau blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Kriminalkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.