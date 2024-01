Mann erlitt Stichverletzung

Nr. 0085

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte der Polizei und der Rettungsdienst zu einem Mann in Friedrichsfelde alarmiert. Nach bisherigen Aussagen wurde der 30-Jährige gegen 2.30 Uhr von den Einsatzkräften auf dem Gehweg an der Kreuzung Am Tierpark Ecke Alfred-Kowalke-Straße mit einer blutende Wunde am Bauch aufgefunden. Die Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, in dem er notoperiert wurde. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Verletzung dauern an und werden von einem Fachkommissariat des Landeskriminalamtes geführt.