Taschendiebe festgenommen

Nr. 0084

Gestern Mittag klickten in Wilmersdorf bei zwei mutmaßlichen Taschendieben die Handfesseln. Polizeibeamte in Zivilkleidung beobachteten eine 39-jährige Frau und ihren ein Jahr jüngeren Begleiter dabei, wie sie sich gegen 13.45 Uhr am U-Bahnhof Heidelberger Platz einer Frau auffällig näherten. Die 39-Jährige griff in die Tasche der Frau, während der 38-Jährige die Tathandlung abschirmte. Die Besitzerin der Tasche bemerkte jedoch das Duo und stellte die beiden, die offenbar noch nicht zum Zuge gekommen waren, zur Rede. Die dann flüchtenden Tatverdächtigen konnten von den Einsatzkräften festgenommen werden, während das Opfer seinen Weg in unbekannte Richtung fortsetzte. Die bereits polizeibekannte Tatverdächtige soll heute einem Richter vorgeführt werden, der den Erlass eines Haftbefehls prüfen soll. Ihr Komplize wurde nach den polizeilichen Maßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen. Die Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat des Landeskriminalamtes.