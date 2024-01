Mann bei Verkehrsunfall tödlich verletzt - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Nr. 0083

Gestern Abend wurde ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in Gesundbrunnen tödlich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen überquerte der 74-Jährige gegen 18.10 Uhr die Hochstraße. Zeitgleich steuerte ein Linienbus, der aus Richtung Gerichtstraße kommend in Richtung Wiesenstraße unterwegs war, die Haltestelle Hochstraße an. Der Fahrer eines schwarzen Autos wollte den Bus offenbar noch überholen. Dabei erfasste er frontal den Fußgänger, der dadurch auf die Fahrbahn geschleudert wurde und dort regungslos liegenblieb. Der 74-Jährige erlitt erhebliche innere Verletzungen, wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und verstarb dort wenige Stunden später. Der bislang unbekannte Fahrer des schwarzen Wagens soll nach dem Zusammenstoß ein wenig abgebremst haben und dann in Richtung Böttgerstraße von der Unfallstelle geflüchtet sein. Es liegen Videoaufzeichnungen aus dem Linienbus vor. Eine gezielte Fahndung nach dem Fahrer des Unfallwagens wurde bereits eingeleitet.

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Angaben zum Ablauf machen?

Wer hat Videoaufzeichnungen bzw. Mitschnitte vom Unfallgeschehen?

Wer kann Angaben zum Unfallfahrzeug machen? Es handelt sich um einen schwarzen Pkw, vermutlich ein Mercedes. Vermutlich ist der Wagen im Frontbereich beschädigt, eventuell auch die Frontscheibe.

Hinweise bitte an den Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 (Nord) in der Pankstraße 29 in Gesundbrunnen unter der Rufnummer (030) 4664-172301, per E-Mail an Dir1K23@polizei.berlin.de, via Internetwache der Polizei Berlin oder auch an jede andere Polizeidienststelle.