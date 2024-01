Einbruch und Autodiebstahl – Wer kennt diese Männer?

Nr. 0111

Mit der Veröffentlichung von Lichtbildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Berlin nach zwei mutmaßlichen Einbrechern und Autodieben. Die beiden sollen nach bisherigen Ermittlungen in der Nacht vom 18. zum 19. Juni 2023, Sonntag zu Montag, in ein Einfamilienhaus im Korkedamm in Altglienicke eingebrochen sein, dort den Autoschlüssel eines BMW an sich genommen und dann den Wagen entwendet haben. Das Auto konnte vier Tage nach dem Diebstahl geortet werden, wurde dann in der Mehrower Allee in Marzahn unbesetzt gefunden und sichergestellt. Zuvor waren die mutmaßlichen Täter von einer Überwachungskamera an der Aral-Tankstelle in der Märkischen Allee Ecke Bitterfelder Straße aufgezeichnet worden.