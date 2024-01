Versuchter Raub

Nr. 0079

Gestern Nachmittag kam es in Kreuzberg zu einem versuchten Raubüberfall auf drei Jugendliche. Nach ersten Erkenntnissen sollen fünf unbekannte Täter gegen 14.30 Uhr auf dem Gehweg der Fontanepromenade Ecke Südstern drei Jugendliche im Alter von 15 und 14 Jahren aufgefordert haben, ihre Wertgegenstände auszuhändigen. Die Jugendlichen verweigerten dies, woraufhin ein Tatverdächtiger einem 15-Jährigen von der Seite mit der Faust ins Gesicht schlug. Daraufhin kam es wechselseitig zu Faustschlägen. Dabei sprühte einer der Angreifer mit einem Pfefferspray, was jedoch folgenlos blieb. Als einer der unbekannt gebliebenen mutmaßlichen Räuber ein Messer zeigte, rannten die drei Angegriffen in Richtung Urbanstraße davon. Ein 15-jähriger Verletzter begab sich nach Hause und erzählte seinem Vater vom Geschehen. Der Vater brachte den Jungen mit einer Nasenbeinfraktur sowie einer Hand- und Schädelprellung zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Im Anschluss erstatteten sie eine Anzeige. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).