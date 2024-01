Taschendiebe festgenommen

Nr. 0077

Durch den beherzten Einsatz eines Zeugen konnte die Polizei gestern Nachmittag in Neukölln zwei Taschendiebe festnehmen. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen beobachtete der 18 Jahre alte Zeuge gegen 15.10 Uhr auf dem Bahnsteig der Station Hermannplatz, wie ein Mann einer 38-jährigen Frau das Handy aus ihrer offenen Jackentasche entwendete. Während der Tat positionierte sich ein Komplize davor, um das Geschehen zu verbergen. Beide Männer flüchteten anschließend. Der Zeuge machte die umstehenden Fahrgäste auf das Geschehen aufmerksam und sprach in der Nähe befindliche Polizeikräfte an. Bei der gemeinsamen Absuche des U-Bahnhofs konnten die 38- und 21-Jährigen festgenommen werden. Bei dem jüngeren Komplizen fanden Polizeikräfte das gestohlene Handy und übergaben es an die Frau. Das Duo wurde an ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes überstellt.