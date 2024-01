Festnahme auf frischer Tat

Nr. 0076

In Friedrichsfelde nahmen Polizeieinsatzkräfte in der vergangenen Nacht einen Mann nach einem Diebstahl aus einem Werkstattwagen fest. Gegen 23.40 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Bürger insgesamt drei Männer in der Dolgenseestraße, als sie an einem Transporter auf einem dortigen Parkplatz hantierten. Zunächst öffneten zwei Männer des Trios gewaltsam die Seitentür und entfernten sich anschließend vom Parkplatz. Kurze Zeit später erschien der Dritte im Bunde und soll Gegenstände aus dem Werkstattwagen in seinen eigenen Wagen geladen haben. Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei. Der dritte mutmaßliche Täter konnte auf frischer Tat festgenommen werden. Seinen beiden Kompagnons gelang die Flucht. Das Diebesgut in Form von Werkzeugen und sein Auto wurden sichergestellt. Außerdem besitzt der 27-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis. Nun muss er sich nicht nur wegen besonders schweren Diebstahls verantworten, sondern auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Festgenommene wurde anschließend der Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) überstellt. Die Ermittlungen dauern an.