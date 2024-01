Gegenstände von Hochhaus geworfen

Nr. 0075

Glücklicherweise blieb eine Jugendliche gestern Abend in Fennpfuhl bei einer versuchten Körperverletzung unverletzt. Nach Angaben der 15-Jährigen war sie gegen 19.20 Uhr auf dem Heimweg in der Nähe ihres Wohnhauses in der Landsberger Allee, als mehrere Meter neben ihr ein gläserner Gegenstand aufgeschlagen sei und zersplitterte. Die Schülerin bemerkte dann eine dreiköpfige Personengruppe zunächst in der 17. und dann in der darunterliegenden Etage des Hochhauses an frei zugänglichen Balkonen. Aus dem 16. Stockwerk soll wenig später ein Einkaufswagen in die Tiefe geworfen worden sein. Die Ermittlungen zu dem unbekannten, tatverdächtigen Trio dauern an und wurden von der Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) übernommen.