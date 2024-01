Verpuffung in Gartenlaube

Nr. 0072

In einer Kleingartenanlage in Charlottenburg-Nord wurde heute früh ein Mann verletzt. Nach Angaben des 50-Jährigen wollte er gegen 6.30 Uhr mit Hilfe seines 29 Jahre alten Nachbarn in einer Laube in der Anlage am Heckerdamm eine Gasflasche wechseln. Hierbei soll Gas ausgeströmt und es in der Folge zu der Verpuffung gekommen sein. Der Ältere erlitt dabei Brandverletzungen an den Beinen, wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Der 29-Jährige blieb hingegen unverletzt. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung dauern an und werden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamtes geführt.