Übergabe von Drogen beobachtet - Festnahmen

Nr. 0071

Polizeieinsatzkräfte nahmen gestern Mittag vier Männer in Siemensstadt fest. Gegen 13 Uhr beobachten die Polizistinnen und Polizisten in der Motardstraße zunächst drei Männer im Alter von 22, 24 und 35 Jahren dabei, wie diese jeweils in Fahrzeugen sitzend Gegenstände übergaben bzw. übernahmen. Da der Verdacht der Übergabe von illegalen Betäubungsmitteln bestand, überprüften die Einsatzkräfte in zivil die drei Tatverdächtigen und fanden dabei in mehreren Taschen rund 450 Gramm Kokain in über 900 Verkaufsgefäßen, knapp drei Kilogramm Cannabis in über 500 Druckverschlusstütchen und rund 870 Gramm Ketamin in über 800 Mikroreagenzgefäßen. Anschließend nahmen sie die drei Rechtsbrecher fest. Während der laufenden polizeilichen Maßnahmen erschien ein 28-Jähriger am Ort, der die Anwesenheit der Polizei nicht bemerkte und den Anhaltspunkten nach zur Übernahme von Drogen erschien. Auch diesen 28-jährigen Tatverdächtigen nahmen die Einsatzkräfte fest. Anschließend brachten sie alle wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in einen Polizeigewahrsam. Dort wurden sie einem Fachkommissariat des Landeskriminalamtes überstellt, welches dazu die Ermittlungen übernahm.