Sicherheitsmitarbeiter angegriffen

Nr. 0068

Gestern Abend wurden zwei Angestellte einer Sicherheitsfirma in einem U-Bahnhof in Wilmersdorf von einem Mann angegriffen und mit einer Glasflasche geschlagen. Nach bisherigen Erkenntnissen begleiteten die beiden Sicherheitsmitarbeiter der BVG den 33-Jährigen gegen 20.45 Uhr an der Station Berliner Straße aus dem Waggon auf den Bahnsteig. Dort ergriff der Mann eine Glasflasche und schlug mit dieser auf die Köpfe der beiden Angestellten. Die 38- und 72-Jährigen erlitten Verletzungen am Kopf und wurden von der Besatzung eines alarmierten Rettungswagens zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dem Angreifer gelang zunächst die Flucht. Er konnte aber kurze Zeit später von Einsatzkräften am U-Bahnhof Schloßstraße festgenommen werden. Der 33-Jährige wurde für ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) eingeliefert. Die Ermittlungen zur gefährlichen Körperverletzung dauern an. **