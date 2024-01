Explosion an Transporter

Nr. 0067

Bislang Unbekannte verursachten in der vergangenen Nacht in Schöneberg Explosionsschäden. Mehrere Anwohnende der Mansteinstraße alarmierten gegen 2.45 Uhr die Polizei, nachdem sie von einem lauten Knall geweckt worden waren. Die Einsatzkräfte stellten am Fahrbahnrand einen abgestellten Transporter fest, an dem offenbar mit einem pyrotechnischen Gegenstand eine Explosion verursacht worden war. Durch die Explosion wurden die Heckklappen des Transporters, ein danebenstehendes Fahrzeug und Fensterscheiben eines Mehrfamilienhauses beschädigt. Personen sind nicht verletzt worden. Ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes hat – wie bei Sprengstoffdelikten üblich – die Ermittlungen übernommen.