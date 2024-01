Frau bei Brand in Wohnung verstorben

Nr. 0065

Bei einem Brand gestern Abend in der Archenholdstraße in Friedrichsfelde ist eine Seniorin verstorben. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte ein 54-jähriger Nachbar gegen 18.50 Uhr Flammen in der Wohnung der 72-Jährigen und alarmierte die Feuerwehr sowie die Polizei. Feuerwehrleute löschten den Brand und fanden die Mieterin leblos in der Wohnung. Die Ermittlungen zum Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.