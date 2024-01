Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0064

Bei einem Verkehrsunfall in Lichterfelde erlitt heute Morgen eine Fußgängerin Verletzungen. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr ein 34-Jähriger mit seinem Wagen kurz nach 6 Uhr die Lankwitzer Straße vom Kranoldplatz kommend in Richtung Lankwitz Kirche. Die 38-jährige Fußgängerin soll die Lankwitzer Straße in Richtung S-Bahnhof Lankwitz überquert haben. Nachdem der 34-Jährige die Frau angefahren haben soll, soll sie auf die Motorhaube geprallt und dann auf die Straße geschleudert worden sein. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Der Autofahrer hatte sich zunächst unerlaubt vom Unfallort entfernt, wurde aber wenig später von Einsatzkräften namentlich bekannt gemacht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 4 (Süd) übernommen.