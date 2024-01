Festnahme nach versuchtem Einbruch

Nr. 0063

In der vergangenen Nacht wurde in Prenzlauer Berg eine Jugendliche wegen eines versuchten Einbruchs von Einsatzkräften der Polizei festgenommen. Während einer Streifenfahrt bemerkten zwei Beamte des Abschnitts 16 gegen 2 Uhr in der Kniprodestraße aus der Entfernung zwei Personen vor dem Haupteingang eines Lebensmitteldiscounters. Als die Beamten dort eintrafen, hatten sich die Personen in unbekannte Richtung entfernt. Die Polizisten konnten feststellen, dass die bis dahin Unbekannten mit einem Schraubendreher, der noch in der Eingangstür steckte, in den Discounter einbrechen wollten. Während der Spurensuche konnten die Beamten die Tatverdächtigen erneut sichten und nahmen deren Verfolgung auf. In der Anton-Saefkow-Straße nahmen die Polizisten eine jugendliche Tatverdächtige fest. Bei der Durchsuchung der Jacke der Jugendlichen fanden sie eine Btm-suspekte Substanz und beschlagnahmten diese. Die in der Vergangenheit mehrfach durch Straftaten aufgefallene, polizeibekannte 14-Jährige kam für erkennungsdienstliche Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam. Im Anschluss brachte man sie zur Sofortbearbeitung des Sachverhalts in ein Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd). Von dort wurde die Jugendliche von ihrer Mutter abgeholt. Die Ermittlungen dauern an.