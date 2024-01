Ladendetektiv niedergeschlagen

Nr. 0062

In einem Kaufhaus in Kreuzberg wurde gestern Nachmittag ein mutmaßlicher Ladendieb auf frischer Tat ertappt. Ein 61-jähriger Ladendetektiv soll den 42-Jährigen in dem Geschäft in der Hasenheide gegen 15.30 Uhr bei einem Diebstahl beobachtet, ihn angesprochen und ihn in Richtung seines Büros geführt haben. Der Tatverdächtige soll sich dort zunächst kooperativ gezeigt, den Detektiv dann jedoch zu Boden gebracht und auf ihn eingetreten haben, bis der 61-Jährige bewusstlos war. Ein weiterer, bislang unbekannt gebliebener Mann soll hinzugekommen und den Tatverdächtigen mit einer Metallstange geschlagen haben, wodurch dieser jedoch noch immer nicht von dem Ladendetektiv abgelassen haben soll. Ein weiterer Ladendetektiv soll dann eingegriffen haben. Dadurch konnte der 42-Jährige bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte festgehalten werden. Der Tatverdächtige wurde von dem Unbekannten am Kopf verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Auch der 61-jährige Ladendetektiv musste stationär in einem Krankenhaus verbleiben. Ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City) führt die Ermittlungen.