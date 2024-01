Fußgängerin am Unfallort verstorben

Nr. 0060

Gestern Nachmittag wurde in Tegel eine Frau von einem Pkw erfasst und tödlich verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr ein 34-Jähriger mit seinem Pkw gegen 17.30 Uhr von der Bernauer Straße kommend die Seidelstraße in Richtung Kurt-Schumacher-Platz und erfasste mit dem Fahrzeug die 78-jährige Fußgängerin, die von der Dessinstraße kommend die Fahrbahn der Seidelstraße in Richtung des Eingangs zur Justizvollzugsanstalt Tegel überquerte. Durch den Aufprall soll die Seniorin mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden sein. Alarmierte Rettungskräfte leiteten Reanimationsmaßnahmen ein, die erfolglos blieben. Die 78-Jährige verstarb am Unfallort. Die Unfallstelle war bis 21.45 Uhr während der Maßnahmen von Feuerwehr und Polizei für den Fahrzeugverkehr weiträumig gesperrt.