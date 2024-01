Frau mit Schreckschusswaffe bedroht

Nr. 0054

Gestern Morgen wurde ein Mann vorläufig festgenommen, der in Pankow eine 22-Jährige mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben soll. Die Frau gab an, gegen 8 Uhr mit ihrem Pkw in der Vesaliusstraße auf einen Bekannten gewartet zu haben, als der 34-Jährige zusammen mit einem 25-Jährigen und einem weiteren, unbekannt gebliebenen Begleiter an ihr Auto herangetreten sein und die Begleichung angeblicher Schulden gefordert haben soll. Dabei soll er mit einer zuvor durchgeladenen schwarzen Pistole auf ihr Gesicht gezielt haben. Als der Bekannte der 22-Jährigen erschien, sollen sich die drei Männer entfernt haben. Die 22-Jährige blieb unverletzt und alarmierte die Polizei. Nach Erlass eines richterlichen Beschlusses durchsuchten Einsatzkräfte die Wohnung des 34-Jährigen und beschlagnahmten dort neben mehreren PTB- und Softair-Waffen auch Macheten und Betäubungsmittel. Der 34-Jährige konnte in der Wohnung, der 25-Jährige in der Nähe festgenommen werden. Die beiden mussten sich im Polizeigewahrsam erkennungsdienstlichen Behandlungen unterziehen; dem 34-Jährigen wurde zudem Blut abgenommen. Danach durften sie zunächst ihrer Wege gehen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord).