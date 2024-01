Autodiebe flüchten vor Polizei

Nr. 0053

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte in Schmargendorf auf mutmaßliche Autodiebe aufmerksam. Nach ersten Erkenntnissen stellten zivile Polizistinnen und Polizisten gegen 18.15 Uhr am Flinsberger Platz Personen fest, die einen geparkten Mercedes gestohlen haben. Die mutmaßlichen Täter flüchteten mit dem gestohlenen Pkw Richtung Hohenzollerndamm. Als die Einsatzkräfte das Fahrzeug an der Ecke Hohenzollerndamm Cunostraße anhalten wollten, fuhr das flüchtende Fahrzeug auf die Polizisten zu, beschädigte mehrere Polizeifahrzeuge und fuhr zügig davon. Im Zuge dessen wurde durch einen Polizisten mindestens ein Warnschuss abgegeben. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen gelang den mutmaßlichen Tätern die Flucht. Es wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen dauern an.