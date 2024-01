Räuberischer Diebstahl auf Supermarkt – Filialleiter verletzt

Nr. 0052

Gestern Nachmittag verletzten Diebe den Filialleiter eines Supermarktes in Mitte und flohen mit ihrer Beute. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen gegen 17 Uhr zwei unbekannt gebliebene Männer Tabakwaren im Kassenbereich eines Supermarktes in der Berolinastraße gestohlen haben. Als der aufmerksame 25-jährige Filialleiter sich den Dieben in den Weg gestellt habe, erschien ein weiterer Unbekannter und griff zusammen mit den anderen beiden den 25-Jährigen an. Dabei erlitt dieser eine Fraktur im Gesicht. Das Trio flüchtete mit der Beute in unbekannte Richtung. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Verletzten und brachten ihn zur ambulanten Behandlung seiner Verletzung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls dauern an.