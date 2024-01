Mutmaßlicher Messerstecher festgenommen

Nr. 0049

Einsatzkräfte der Polizeidirektion 1 (Nord) nahmen in der vergangenen Nacht in Karow einen 59 Jahre alten Mann fest, der im Verdacht steht, eine 46 Jahre alte Bekannte in seiner Wohnung mit einem Messer verletzt zu haben. Nachbarn, bei der die blutende Frau geklingelt hatte, riefen gegen 1.10 Uhr über den Notruf die Polizei zu dem Mehrfamilienhaus in der Karestraße. Die Einsatzkräfte leiteten umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen ein, welche kurz darauf von der Besatzung eines hinzugerufenen Rettungswagens übernommen wurden. Die 46-Jährige kam mit mehreren Stichverletzungen im Oberkörper in ein Krankenhaus. Dort wurde sie notoperiert. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Den Tatverdächtigen trafen die Beamtinnen und Beamten in seiner Wohnung an und stellten dort ein Messer als mutmaßliche Tatwaffe sicher. Ein Atemalkoholtest auf freiwilliger Basis bei ihm ergab einen Wert von etwa 2,8 Promille. Der 59-Jährige kam für eine staatsanwaltschaftlich angeordnete Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam. Anschließend wurde er der ermittlungsführenden Kriminalpolizei der Direktion 1 übergeben. Die Ermittlungen dauern an.