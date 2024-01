Bei Restaurantbesuch angegriffen

Nr. 0045

Bei einem Besuch in einem Schnellrestaurant am Neuköllner Hermannplatz sind eine 27-jährige Frau und ein 24 Jahre alter Mann in der vergangenen Nacht körperlich angegriffen worden. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge unterhielten sich die beiden gegen 0.15 Uhr an einem Tisch auf Hebräisch. An einem Nachbartisch sollen zwei Männer gesessen und sich in arabischer Sprache unterhalten haben. Als sie mitbekamen, in welcher Sprache sich die 27- und der 24-Jährige verständigten, soll sich einer der Männer abfällig gegenüber den beiden geäußert haben. Diese sollen ihn daraufhin aufgefordert haben, solche Aussprüche zu unterlassen. Als Reaktion soll der Mann ein alkoholisches Getränk in ihre Richtung ausgeschüttet und einen Stuhl genommen haben, mit dem er nach der Frau schlug. Diese konnte den Angriff mit ihren Armen abwehren. Als sich ihr Begleiter schützend vor sie stellen wollte, soll ihm der Mann mit einer Faust ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend sollen der Angreifer und dessen Begleiter in Richtung Sonnenallee davongelaufen sein. Die Frau klagte nach dem Angriff über Schmerzen an ihren Armen, der Mann über Schmerzen im Gesicht. Beide lehnten eine ärztliche Behandlung ab. Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung übernahm der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.