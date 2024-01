Mann nach Autodiebstahl festgenommen

Nr. 0044

Gestern Nachmittag nahmen Einsatzkräfte einen Mann fest, der zuvor ein Auto in Britz gestohlen haben soll. Als ein 28-Jähriger gegen 14.15 Uhr auf dem Weg zu seinem geparkten Fahrzeug in der Blaschkoallee gewesen sein soll, soll ihm dieses entgegengekommen sein. Die von ihm alarmierten Polizistinnen und Polizisten begaben sich umgehend in die Nahbereichsabsuche, stellten den Wagen auf der BAB 113 in Fahrtrichtung Süd fest und nahmen die Verfolgung auf. Als der Fahrzeugführer des gestohlenen Kias die Autobahn an der Ausfahrt Adlershof verließ, setzen sich die Polizeikräfte mit ihrem Einsatzwagen vor den Flüchtenden, sodass dieser abbremsen musste und zum Stehen kam. Im weiteren Verlauf nahmen die Einsatzkräfte den 29-Jährigen fest und brachten ihn zum Zwecke einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam. Im Anschluss wurde er einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übergeben, das die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.