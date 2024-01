Geldautomat gesprengt

Nr. 0043

Unbekannte sprengten in der vergangenen Nacht einen Geldautomaten in Marzahn auf. Gegen 2.45 Uhr hatten mehrere Zeugen einen lauten Knall in der Ludwig-Renn-Straße gehört und die Polizei gerufen. Einsatzkräfte konnten an einem Mehrfamilienhaus in der besagten Straße einen freistehenden Geldautomaten feststellen, der aufgesprengt war. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.