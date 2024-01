Totes Ehepaar in Wohnung

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0040

Gestern Nachmittag haben die 4. Mordkommission des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft Berlin die Ermittlungen zu einem toten Ehepaar in Wilmersdorf übernommen. Anwohnende der Aachener Straße verständigten gegen 14.40 Uhr Polizei und Feuerwehr, weil sie sich um die 77-jährige Frau und den 76-jährigen Mann sorgten. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden die beiden leblos in ihrer Wohnung. Es besteht der Verdacht, dass der Mann zuerst seine Frau getötet und anschließend sich selbst das Leben genommen haben könnte. Zur weiteren Klärung soll am Montag eine Obduktion erfolgen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.