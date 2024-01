Autofahrer prallt gegen Baum

Nr. 0039

In der vergangenen Nacht kam es in Mariendorf zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrern. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll sich ein 52-jähriger Mann gegen 22 Uhr mit seinem Wagen auf dem Birnhornweg fahrend in den Kreuzungsbereich herangetastet haben, um nach links auf den Mariendorfer Damm abzubiegen. Dabei soll er mit einem Auto kollidiert sein, mit welchem ein 42-Jähriger auf dem Mariendorfer Damm in Richtung Säntisstraße unterwegs gewesen sein soll. Im weiteren Verlauf soll der 42-jährige Mann von der Fahrbahn abgekommen, auf den Gehweg geschleudert und wenige Meter weiter gegen einen Baum geprallt sein. Der 42-Jährige wies lebensgefährliche Verletzungen auf und kam in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Nach den bisherigen Erkenntnissen war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Sein 47-jähriger Mitfahrer erlitt eine Verletzung am Kopf und wurde ebenfalls stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Der 52-Jährige blieb unverletzt. Sein 77-jähriger Beifahrer erlitt Verletzungen im Bereich des Rumpfes und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Ob der 42-Jährige unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, ist Gegenstand der weiteren, noch andauernden Ermittlungen, die von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) geführt werden.