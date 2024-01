Zwei Männer mit Messerstichen verletzt

Nr. 0037

Zeugen alarmierten die Polizei in der vergangenen Nacht zu zwei verletzten Männern in Reinickendorf. Nach den bisherigen Erkenntnissen sollen die beiden 45 und 33 Jahre alten Männer gegen 21.30 Uhr auf der Residenzstraße in einen Streit mit zwei anderen Männern und einer Frau geraten und dabei mit einem Messer attackiert worden sein. Dabei erlitten die beiden Brüder Stichverletzungen, flohen mit einem Fahrzeug vom Tatort und begaben sich selbstständig in ein Krankenhaus. Der Ältere konnte nach einer ambulanten Behandlung einer Stichverletzung an einem Arm das Krankenhaus wieder verlassen. Der 33-Jährige musste zur Behandlung seiner Stichverletzung im Rücken notoperiert werden. Die weiteren Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der Auseinandersetzung, übernahm ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).