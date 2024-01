Seniorin beraubt

Nr 0036

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Raubes nach Neu-Hohenschönhausen alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen sollen zwei Unbekannte einer 89-Jährigen gegen 13.45 Uhr in ein Mehrfamilienhaus am Prerower Platz gefolgt sein, nachdem die Seniorin einen vierstelligen Geldbetrag von einer Bank abgehoben hatte. Im Flur des Wohnhauses versperrten sie ihr den Zugang zum dortigen Fahrstuhl und versuchten, ihre Handtasche zu entreißen. Als die Seniorin die Tasche festhielt, schlugen die Tatverdächtigen mehrfach mit Fäusten auf die Arme der Frau ein, bis sie ihr die Tasche entwenden konnten. Anschließend flüchteten die Männer in unbekannte Richtung. Die Frau erlitt Verletzungen an den Armen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost). (jbe)

Die Polizei berät, wie sie sich vor diesen und weiteren Taten schützen können:

https://www.berlin.de/polizei/aufgaben/praevention/senioren/