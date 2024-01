Seniorin verletzt

Nr 0034

Gestern Mittag wurde eine Fußgängerin in Friedrichshagen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 46-jährige Fahrer eines Pkw gegen 13.20 Uhr den Fürstenwalder Damm in Richtung Bölschestraße und hielt an der Tramhaltestelle Ahornallee hinter einer dort stehenden Straßenbahn an. In dem Moment als der 46-Jährige wieder anfuhr, soll die 89-Jährige mit ihrem Rollator die Fahrbahn überquert haben, wurde angefahren und stürzte. Dabei erlitt die Seniorin Kopfverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Der Fürstenwalder Damm war während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bis 19 Uhr zwischen Bölschestraße und Müggelseedamm für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernommen.