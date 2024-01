Festnahme nach Körperverletzung

Nr. 0031

In Kreuzberg wurde gestern Abend ein junger Mann festgenommen, nachdem er zwei Mädchen in der U-Bahn belästigt und einen Jugendlichen angegriffen haben soll. Gegen 20.30 Uhr soll der 21-Jährige in einer U-Bahn der Linie 8 zwischen den Bahnhöfen Schönleinstraße und Kottbusser Tor mit seinem Mobiltelefon Filmaufnahmen von zwei 15 und 17 Jahre alten Mädchen gemacht und ihnen gegenüber sexistische Kommentare abgegeben haben. Als die beiden ihren Unmut darüber äußerten, soll es zum Streit gekommen sein, woraufhin ein bislang unbeteiligter 17-Jähriger schlichtend eingegriffen haben soll. Daraufhin sollen der Tatverdächtige und seine beiden unbekannt gebliebenen Begleiter auf den Jugendlichen eingeschlagen haben. Am U-Bahnhof Kottbusser Tor soll der 17-Jährige auf die Mittelebene des Bahnhofs geflüchtet sein. Der Tatverdächtige soll ihn dort eingeholt, ihn gegen die Wand gedrückt und ihm ein Messer an den Hals gehalten haben. Ein im Dienst befindlicher Kriminalbeamter in Zivilkleidung, der das Geschehen auf dem Bahnhof beobachtet hatte, gab sich als Polizist zu erkennen und zog seine Dienstwaffe. Der Tatverdächtige flüchtete, konnte aber in der Reichenberger Straße von Einsatzkräften festgenommen werden. Nach Feststellung seiner Identität und einer Durchsuchung auf einer Polizeidienststelle, bei der die Beamten Kokain fanden, wurde der junge Mann an ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übergeben. Den 17-jährigen Angegriffenen brachten alarmierte Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung seiner Gesichtsverletzungen in eine Klinik und anschließend nach Hause. Die beiden Mädchen blieben unverletzt.