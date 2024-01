Volksverhetzende Schmierereien an Schule

Nr. 0029

Bisher Unbekannte beschmierten die Fassade einer Schule in Neukölln. Gestern, gegen 15.45 Uhr, wurden die beiden Schriftzüge in englischer und arabischer Sprache an dem Gebäude in der Reuterstraße festgestellt. Polizeieinsatzkräfte machten sie mit Farbe unkenntlich. Die Schmierereien hatten eine Breite von etwa acht Metern Länge und einem Meter Höhe. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.