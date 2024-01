Auf Polizisten zugerast und geflüchtet

Nr. 0028

Polizeieinsatzkräfte nahmen in der vergangenen Nacht in Hakenfelde einen Mann fest, der sich einer Verkehrskontrolle entzog. Nach bisherigem Kenntnisstand kontrollierten Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 21 gegen 22.40 Uhr ein Durchfahrverbot in der Rhenaniastraße, als ein Beamter ein Fahrzeug bemerkte, dass trotz Verbots aus Richtung Haselhorster Damm diese Zone durchfuhr. Der Beamte gab dem Fahrer daraufhin auf der Fahrbahn stehend ein Zeichen zum Anhalten. Dieser wechselte daraufhin auf den Fahrstreifen, auf welchem sich der Polizist befand, beschleunigte stark und fuhr auf ihn zu. Der Beamte sprang daraufhin zur Seite, um nicht von dem Auto erfasst zu werden. Der Fahrer setzte seinen Weg mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Daumstraße fort und bog dann in Richtung Wasserstadtbrücke ab. Die Einsatzkräfte nahmen mit ihrem Fahrzeug die Verfolgung auf und stoppten ihn schließlich in der Ashdodstraße, indem sie ihm dort mit ihrem Wagen den Weg abschnitten. Der Fahrer machte schließlich eine Vollbremsung und kam knapp einen Meter vor dem Polizeifahrzeug zum Stehen. Der 35-Jährige, der am Steuer des Carsharing-Fahrzeugs saß, wurde festgenommen und kam zu einer Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam, da der Verdacht bestand, dass er Drogen zu sich genommen hatte. Zudem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam er wieder auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen dauern an.