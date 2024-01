Festnahme nach Überfall auf ein Café

Nr. 0024

Gestern Morgen wurde ein Mann nach einem versuchten Raub mit Schusswaffe festgenommen. In einem Café in der Sonnenallee soll der 58-Jährige gegen 8 Uhr zunächst einen Kaffee bestellt haben. Anschließend soll er sich hinter die Theke begeben, eine Schusswaffe durchgeladen, sie dem 36-jährigen Mitarbeiter des Cafés an die Schläfe gehalten und ihn aufgefordert haben, den Kasseninhalt herauszugeben. Ein Schuss löste sich jedoch nicht. Als der Angreifer Polizeikräfte vor dem Café bemerkte, ließ er von dem 36-Jährigen ab und versuchte, in Richtung eines in der Nähe stehenden Pkw zu fliehen, in dem eine weitere Person saß. Noch bevor er das Auto erreichte, konnten ihn die Einsatzkräfte festnehmen und die Waffe beschlagnahmen. Der mutmaßliche Komplize floh mit dem Auto. Der Mitarbeiter des Cafés erlitt leichte Verletzungen, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Die Beamtinnen und Beamten bemerkten mutmaßliche Blutanhaftungen an den Händen des Festgenommenen, die offenkundig nicht von dem aktuellen Überfall stammten. Ob diese einer anderen Straftat zuzuordnen sind, ist momentan Gegenstand der Ermittlungen. Außerdem stellten die Einsatzkräfte bei der erkennungsdienstlichen Behandlung im Gewahrsam fest, dass der 58-Jähige bereits wegen anderer Delikte mit Haftbefehl gesucht wurde. Der Tatverdächtige soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden, der ihm diesen Haftbefehl verkünden und den Erlass eines weiteren Haftbefehls wegen des aktuellen Falls prüfen soll.