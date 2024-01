Verkehrsunfall mit sechs Verletzten

Nr. 0023

Gestern Abend kam es in Wilmersdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem sechs Personen verletzt und drei Autos beschädigt worden sind. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll ein 49-jähriger Mann gegen 19.30 Uhr mit einem Wagen auf dem Hohenzollerndamm aus der Uhlandstraße kommend in Richtung der Stadtautobahn unterwegs gewesen sein. An der Kreuzung Fehrbelliner Platz kollidierte er mit dem Auto eines Fahrdienstes, dessen Fahrer die Brandenburgische Straße in Richtung Berliner Straße befahren haben soll. Durch den Zusammenstoß soll das Auto mit dem 53-jährigen Berufskraftfahrer und seinen vier Fahrgästen gegen das Fahrzeug eines 37-Jährigen geschleudert worden sein, der auf der Gegenspur des Hohenzollerndamms unterwegs gewesen sein soll. Der 53-Jährige und seine beiden Mitfahrerinnen im Alter von 20 und 47 Jahren sowie seine beiden Mitfahrer im Alter von 28 und 53 Jahren erlitten Verletzungen am Kopf und kamen zur stationären Behandlung in Krankenhäuser. Bei dem 53-jährigen Mitfahrer besteht Lebensgefahr. Der 49-jährige Mann klagte über Kopf- sowie Nackenschmerzen und wurde ambulant am Ort behandelt. Die weiteren Ermittlungen werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.