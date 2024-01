Autofahrer am Unfallort verstorben

Nr. 0019

Am Unfallort in Kreuzberg verstarb heute Vormittag ein Mann. Nach jetzigem Kenntnis- und Ermittlungsstand war der 67-Jährige gegen 8.30 Uhr auf der Dudenstraße in Richtung Platz der Luftbrücke unterwegs. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab, fuhr auf den Gehweg der Dudenstraße, prallte mit seinem Auto gegen zwei dort abgestellte Kleinkrafträder, gegen eine Hauswand und anschließend gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Da dieser durch den Aufprall weggeschoben wurde, wurden in der Folge drei weitere Autos und ein Elektrokleinstfahrzeug beschädigt. Die dazu alarmierten Polizeieinsatzkräfte fanden den Mann leblos in seinem Fahrzeug und begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen, die kurze Zeit später von den alarmierten Rettungskräften fortgeführt wurden. Der 67-Jährige verstarb dennoch am Unfallort. Ob der Mann durch die Ereignisse des Unfallgeschehens oder durch einen medizinischen Notfall verstarb, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen eines Fachkommissariates für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).