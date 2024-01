Mehrere Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Nr. 0017

Gestern früh kam es in Moabit zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt wurden. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen war ein 36-jähriger Mann mit einem Pkw gegen 5.30 Uhr die BAB 100 in Richtung Wedding auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Kurz vor der Seestraßenbrücke verlagert sich der linke Fahrstreifen dieser Fahrtrichtung wegen einer Baustelle auf die entgegengesetzte Fahrbahnseite. Auf diesem Streckenabschnitt kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw, dessen Fahrer den linken Fahrstreifen der Seestraßenbrücke in entgegenkommender Richtung befuhr. Durch die Kollision erlitt der 36-Jährige diverse Hautabschürfungen im Gesicht, Quetschungen und Prellungen an den Füßen und eine Handgelenksfraktur. Alarmierte Rettungskräfte transportierten ihn für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus. Auch seine beiden Mitfahrenden, eine Frau und ein Mann, beide 26 Jahre alt, wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie ambulant behandelt wurden. In dem anderen am Unfall beteiligten Pkw befanden sich drei männliche Insassen im Alter von 22, 23 und 30 Jahren. Der Fahrzeugführer dieses Pkws konnte vor Ort nicht eindeutig ermittelt werden. Die drei Männer kamen ebenfalls für eine ambulante Behandlung in Krankenhäuser. Da eine Atemalkoholkontrolle am Unfallort bei allen drei Personen einen Wert um 1,3 Promille ergab, wurde ihnen im Krankenhaus Blut abgenommen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr verkehrstüchtig. Der linke Fahrstreifen in nördliche Richtung war aufgrund von Spurensicherung und Reinigungsarbeiten in der Zeit von 6 bis 7.10 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat ein für Verkehrsdelikte zuständiges Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.