Festnahme nach versuchtem Autodiebstahl

Nr. 0016

In der vergangenen Nacht rief ein Ehepaar die Polizei nach Rudow, nachdem es von der ausgelösten Alarmanlage seines Autos geweckt worden war. Gegen 2.15 Uhr blockierten die beiden dann die Türen des Wagens am Zwickauer Damm, sodass die kurz darauf eingetroffenen Einsatzkräfte den im Inneren des Wagens befindlichen 40-jährigen Tatverdächtigen festnehmen konnten. Er wurde an ein Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) überstellt. Die Ermittlungen dauern an.