Nr. 0015

Gestern Abend wurde einer Frau in Schöneberg die Handtasche geraubt. Die 35-Jährige war gegen 19 Uhr in der Frobentraße unterwegs, als ein unbekannt gebliebener Mann sie mit Reizgas besprüht und sich herablassend über ihre Transsexualität geäußert haben soll. Die 35-Jährige verlor daraufhin die Orientierung. Diesen Moment soll der Tatverdächtige genutzt haben, um ihr die Handtasche zu entreißen und in unbekannte Richtung zu flüchten. Die 35-Jährige erlitt Augen- und Hautreizungen und wurde am Ort von alarmierten Rettungskräften ambulant behandelt. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes Berlin.