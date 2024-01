Vor Polizeikontrolle geflohen - Festnahme

Nr. 0013

In der vergangenen Nacht versuchte ein 24-jähriger Autofahrer im Beisein seines 44-jährigen Beifahrers, sich einer Polizeikontrolle in Westend zu entziehen. Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann gegen 23.15 Uhr den Spandauer Damm befahren haben, als er an der Ecke Reichsstraße durch Polizeikräfte zum Anhalten aufgefordert wurde. Der Tatverdächtige hielt zunächst an, gab jedoch plötzlich wieder Gas und versuchte der Kontrolle davonzufahren. Die Einsatzkräfte folgten dem Wagen und konnten den Flüchtigen am Spandauer Damm Ecke Meinigenallee stoppen. Im Rahmen der Festnahme ging eine Fensterscheibe des Wagens zu Bruch, ein Polizeibeamter zog sich durch das gesplitterte Glas eine Schnittverletzung an der Hand zu. Im Zuge der ersten Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der Wagen als gestohlen gemeldet war. Darüber hinaus wurde in dem Auto verkaufsbereit abgepacktes Kokain aufgefunden. Der Tatverdächtige durfte nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung seinen Weg fortsetzen. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).