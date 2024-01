Männer nach versuchtem Diebstahl aus Geldautomaten festgenommen

Nr. 0012

In Marienfelde riefen Anwohnende heute früh die Polizei, nachdem sie beobachtet hatten, wie sich zwei Männer an einer verschlossenen Tür einer Bankfiliale in der Malteserstraße zu schaffen machten und anschließend flüchteten. Nach kurzer Verfolgung konnten die Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 47 in der Nähe gegen 4.20 Uhr zwei 47 und 49 Jahre alte Männer festnehmen, die typische Einbruchwerkzeuge bei sich hatten. Ein dritter Tatverdächtiger, der sich laut Zeugenaussagen in der Nähe der Bankfiliale aufgehalten haben soll, konnte unerkannt entkommen. Im Inneren der Filiale stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Tatverdächtigen offenbar einen Geldautomaten gewaltsam geöffnet und eine Sprengung vorbereitet hatten. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes.