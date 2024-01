Patient und Angehörige greifen Klinikpersonal an

Nr. 0011

Die Polizei wurde in der vergangenen Nacht in ein Lichtenberger Krankenhaus alarmiert. Die Dienstkräfte mussten einschreiten, nachdem gegen 0.45 Uhr vor der Rettungsstelle in der Fanningerstraße ein 25-jähriger Patient und seine 16 und 20 Jahre alten Brüder einen Arzt und einen Pfleger angegriffen haben sollen. Nach den bisherigen Erkenntnissen sollen die drei Alkoholisierten aggressiv geworden sein, weil der 25-Jährige aus ihrer Sicht nicht schnell genug bzw. adäquat behandelt wurde. Durch Faustschläge erlitt der 42-jährige Arzt eine Kopfverletzung, die ambulant behandelt werden musste. Auch der 32-jährige Pfleger wurde leicht am Kopf verletzt. Außerdem sprachen die drei Tatverdächtigen Drohungen gegen das Klinikpersonal aus. Um die Sicherheit des medizinischen Betriebs der Rettungsstelle zu gewährleisten, wurde das Trio in Präventivgewahrsam genommen. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte Betäubungsmittel. Die Tatverdächtigen mussten sich einer Blutentnahme unterziehen. Ein Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.