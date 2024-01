Nr. 0009

In der vergangenen Nacht kam es in Buckow zu einem Verkehrsunfall mit Polizeibeteiligung. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Sprinter der Polizei Berlin gegen 0.15 Uhr mit Sonder- und Wegerechten die Straße Alt-Buckow in Richtung Marienfelder Chaussee befahren haben. Auf Höhe der Dorfkirche soll eine 15-jährige Fußgängerin die Straße unvermittelt betreten haben, ohne auf den Verkehr zu achten. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die Jugendliche schwere Verletzungen im Bereich des Kopfes und Rumpfes erlitt. Nach dem Verkehrsunfall trat ein unbekannter Tatverdächtiger an das Polizeifahrzeug heran und schlug der Beamtin, welche den Wagen geführt hatte, mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Anschließend gelang es ihm, mit Hilfe weiterer anwesender Personen in unbekannte Richtung zu flüchten. Die Jugendliche wurde durch Verwandte, welche sich ebenfalls am Ort aufhielten, in ein Krankenhaus gebracht. Sie wurde zur weiteren Behandlung stationär aufgenommen. Die Polizeibeamtin wurde durch den Angriff ebenfalls verletzt und ambulant im Krankenhaus behandelt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.