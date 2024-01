Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung

Nr. 0008

Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus in Prenzlauer Berg. In der Hans-Otto-Straße bemerkte ein Hausbewohner gestern gegen 18.45 Uhr die akustisch ausgelöste Brandmeldeanlage, Brandgeruch und Rauch im Treppenhaus. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brandherd in einer Wohnung lokalisieren und löschen sowie ein Übergreifen auf weitere Wohnungen verhindern. Den 58-jährigen Mieter der Wohnung fanden die Einsatzkräfte bewusstlos im Treppenhaus auf. Sie brachten ihn mit einer Rauchgasvergiftung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Drei weitere Bewohner des Hauses, unter ihnen eine 101 Jahre alte Frau, mussten am Ort wegen des Verdachts von Rauchgasvergiftungen behandelt werden.