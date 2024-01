Geldautomat gesprengt

Nr. 0007

In der vergangenen Nacht wurde die Polizei nach Mitte zu einem gesprengten Geldautomaten alarmiert. Ein Zeuge vor Ort hatte gegen 1.10 Uhr zwei Unbekannte beobachtet, die sich an einem freistehenden Geldautomaten in der Annenstraße zu schaffen machten. Kurz darauf soll das Duo in Deckung gegangen sein und der Zeuge nahm eine Explosion am Geldautomaten wahr. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch die Explosion die Tür des Geldautomaten abgetrennt und einige Meter weit über den Gehweg geschleudert. Anschließend soll ein dritter Tatverdächtiger an den Geldautomaten herangetreten sein und an diesem manipuliert haben. Das Wertfach konnte er jedoch nicht öffnen, sodass das Trio ohne Beute in unbekannte Richtung floh. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.