Jugendliche bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0006

Gegen Mitternacht erlitt eine Jugendliche bei einem Verkehrsunfall in Friedrichshain schwere Verletzungen. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Taxi die Frankfurter Allee in Richtung S-Bahnhof Frankfurter Allee. Er gab an, aufgrund der Menschenmengen mit deutlich reduzierter Geschwindigkeit unterwegs gewesen zu sein. Auf Höhe der Mainzer Straße soll die 15-Jährige unvermittelt auf die Fahrbahn getreten sein, ohne dabei auf den Verkehr zu achten. Der Fahrer konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Fußgängerin erlitt Verletzungen der Wirbelsäule und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 5 (City) übernommen.