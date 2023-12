Tote Frau in Wohnung – Ehemann festgenommen

Nr. 2427

Heute Vormittag meldete sich über den Notruf der Polizei ein Mann, der angab, seine Ehefrau in Hellersdorf getötet zu haben. Der Anruf ging gegen 10.30 Uhr ein, woraufhin Polizeieinsatzkräfte in die Wohnung des Paares in der Straße Neue Grottkauer Straße eilten. Dort entdeckten sie die tote, 59-jährige Ehefrau und nahmen den 71-jährigen Anrufer fest. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zu dem Tötungsdelikt hat die 8. Mordkommission übernommen.